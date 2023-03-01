Урбанист Заливухин рассказал, на каком расстоянии от метро лучше всего жить в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В крупном городе комфортнее всего жить на небольшом отдалении от метро. Об этом «Вечерней Москве» рассказал архитектор-градостроитель, эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин.

По его словам, от качества и количества транспортной инфраструктуры напрямую зависит и уровень жизни горожан.

— Чем более развита городская инфраструктура, тем лучше и качество жизни, — пояснил собеседник «ВМ».

Наличие разветвленной сети общественного транспорта позволяет горожанам не заводить личный транспорт. А это, помимо прочего, улучшает экологию в городе.

При этом комфортно жить в мегаполисе можно и без автомобиля, отмечает Заливухин. В урбанистике есть правило, которое описывает такую модель.

— Есть такое правило: самая комфортная территория для жизни без автомобиля — на расстоянии до 800 метров от станции метро, — говорит эксперт. — Потому что около метро суета, более многофункциональная застройка и активная жизнь. А вот именно на отдалении 800 метров — самая удобная.

На то, что это правило работает, в частности, указывает и следующий факт.

— С открытием станции метро в пешей доступности улучшается и качество всей близлежащей территории. Причем повышаются даже качество и стоимость уже возведенной недвижимости, — заключил Заливухин.

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