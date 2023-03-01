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Приметы и советы

В Госдуме оценили попытку ВСУ атаковать Крым с помощью дронов

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Госдуме оценили попытку ВСУ атаковать Крым с помощью дронов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Попытка атаки украинскими беспилотниками Крымского полуострова демонстрирует террористическую сущность киевского режима. Об этом в среду, 1 марта, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

— Действия киевского режима полностью соответствуют логике террористического государства, которым сейчас является Украина. Особенно цинично в этой связи звучат заявления Подоляка о том, что Киев якобы не наносит ударов по территории нашей страны, — сказал парламентарий.

Белик поблагодарил российских военных за то, что они охраняют небо России и отражают атаки противников, передает РИА Новости.

1 марта была предотвращена попытка проведения Украиной массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. По данным Минобороны России, были сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью РЭБ. Жертв и разрушений на земле в результате происшествия нет.

28 февраля рядом с компрессорной станцией в Подмосковье упал беспилотник. Разбившийся аппарат был обнаружен в 100 метрах от станции под Коломной.

Госдума Украина Крым Беспилотники
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