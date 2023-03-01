«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 3 марта

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Московском регионе до утра пятницы, 3 марта, был продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения — до 10:00 3 марта. Местами на дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Москве ожидается порывистый ветер до 15 метров в секунду, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, по предварительным прогнозам, на открытых участках столичного региона снег растает не раньше первой декады апреля, а в лесной местности — не раньше середины месяца.

Также «Вечерняя Москва» узнала, какой будет погода в первую неделю марта. По словам Романа Вильфанда, средние температуры 1 и 2 марта будут на уровне 0–2 градусов днем и от минус одного до минус пяти градусов в ночное время.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Анна Васильева рассказала, что прошедшая зима 2022–2023 годов в Москве оказалась одной из самых теплых с 1879 года. По данным метеоролога, завершившаяся зима была на 1,3 градуса теплее нормы.