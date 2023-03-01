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FT: Авиакомпании из ЕС пожаловались на перевозчиков Китая из-за права летать над Россией

Евгений Белоусов
В мире
FT: Авиакомпании из ЕС пожаловались на перевозчиков Китая из-за права летать над Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Европейские авиакомпании жалуются на китайских перевозчиков из-за разрешения летать над Россией. Об этом в среду, 1 марта, сообщает газета Financial Times.

— При перелете между Парижем и Сеулом приходится прибавлять три часа времени, а китайские перевозчики, летающие над Россией, получают несправедливые преимущества перед нами, — сказал гендиректор холдинга Air France-KLM Бен Смит.

Компании из ЕС считают дискриминацией разрешение для китайских самолетов летать над Россией, поскольку они вынуждены тратить больше времени на перелеты, пишет FT.

До этого глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции в отношении отечественной авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит этого. Помимо этого, он добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что Россия полностью обеспечила себя необходимыми запчастями для обслуживания и эксплуатации самолетов.

Евросоюз (ЕС) Россия Китай Авиация
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