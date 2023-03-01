Собянин: Около 40 новых станций метро должно появиться в Москве до 2030 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За текущую декаду в столице должно быть построено около 40 новых станций метрополитена. Об этом в среду, 1 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— До 2030 года в Москве должно появиться еще около 40 новых станций метро — это огромная, гигантская, большая программа, которую ждут миллионы москвичей, — сказал глава города.

По итогам данной программы почти 95 процентов жителей столицы будут иметь метро в шаговой доступности, сказал Собянин в эфире Первого канала.

Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал открытие линии историческим событием не только для метро, но и для всей Москвы.

Общая протяженность Большой кольцевой линии столичного метро составляет 70 километров. В состав линии, как уточняется, вошла 31 станция.

1/32 Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 2/32 Рижская / Фото: РИА Новости 3/32 Печатники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 4/32 Кленовый бульвар / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 5/32 Текстильщики / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 6/32 Нагатинский затон / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 7/32 Каширская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 8/32 Варшавская / Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru 9/32 Каховская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков 10/32 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 11/32 Марьина Роща. / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 12/32 ЦСКА / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 13/32 Петровский парк / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 14/32 Савеловская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 15/32 Шелепиха / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 16/32 Хорошевская / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 17/32 Деловой центр / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва 18/32 Авиамоторная / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 19/32 Нижегородская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 20/32 Лефортово / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 21/32 Электрозаводская / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва 22/32 Аминьевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 23/32 Проспект Вернадского / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 24/32 Новаторская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 25/32 Мичуринский проспект / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 26/32 Зюзино / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 27/32 Терехово / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 28/32 Воронцовская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 29/32 Мневники / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 30/32 Народное ополчение / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 31/32 Кунцевская / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва 32/32 Давыдково / Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Таким образом, в работу были введены девять новых станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».

Вход на станции БКЛ будет бесплатным в течение первых пяти дней после полноценного запуска движения. Собянин подчеркнул, что таким образом каждый пассажир сможет оценить удобство новой ветки.