TikTok запретит детям и подросткам пользоваться соцсетью больше часа в день

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TikTok добавит несколько функций, направленных на ограничение времени, которое дети и подростки смогут проводить в социальной сети. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Теперь на каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет, автоматически будет установлено ограничение экранного времени в 60 минут в день. Однако они смогут продолжать пользоваться соцсетью и дальше, если введут необходимый для разблокировки ограничений пароль.

Кроме того, для пользователей младше 13 лет также ограничат дозволенное время в TikTok до 60 минут в день. Увеличить этот лимит они смогут только на 30 минут, если их родители сами установят и введут пароль для этого, говорится на сайте TikTok.

Осенью 2022 года американские законодатели предложили запретить доступ к социальной сети TikTok в США. Они утверждают, что пекинская компания ByteDance, владеющая TikTok, может использовать свой продукт для сбора конфиденциальной информации о пользователях из США в интересах властей КНР.

Удалить социальную сеть TikTok из Google Play и AppStore предложил комиссар Федеральной комиссии Соединенных Штатов по связи Брендан Карр. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение Карра либеральным тоталитаризмом.