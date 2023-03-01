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В Минтрансе допустили сокращение списка разрешенных к перевозке фурами из ЕС товаров

Евгений Белоусов
Общество
В Минтрансе допустили сокращение списка разрешенных к перевозке фурами из ЕС товаров
Фото: shutterstock

Перечень товаров, которые не подпадают в России под запрет на перевозку европейскими фурами, может быть сокращен. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Корректировка перечня товаров, на которые не действует запрет перевозки европейскими грузовиками, осуществляется при участии Минтранса, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга, — говорится в сообщении.

Успешный опыт реализации механизма перецепки и перегрузки товаров показал отсутствие проблем с доставкой в импортном и экспортном направлениях, передает ТАСС.

Кабмин продлил до 30 июня 2023 года запрет на международные грузовые автомобильные перевозки для стран, которые ввели ограничения на грузоперевозки против России. Ограничения не распространяются на международные автомобильные перевозки почты, консульской вализы и гуманитарной помощи.

Первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что если ЕС запретит экспортировать в Россию грузовики и строительную технику, то никакой катастрофы не случится, все это в полном объеме есть у китайских и российских производителей.

Евросоюз (ЕС) Минтранс Россия грузоперевозки
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