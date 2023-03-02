«Я ненормальная и горжусь этим!»: певица Слава ответила Боне на обвинения в алкоголизме

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Певица Слава прокомментировала обвинения телеведущей Виктории Бони и блогера Натальи Красновой в алкоголизме.

В авторском YouTube-шоу Боня рассказала, что на одном из мероприятий заметила, как Слава выпила почти всю бутылку виски и вышла на сцену как ни в чем не бывало.

— По порядку! Да, я ненормальная и горжусь этим! Я все-таки звезда как никак, от скромности не умру. У меня сильный характер и сильное, по крайне мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго, — ответила Слава на личной странице в социальных сетях.

Также она добавила, что ей всегда есть что ответить, однако «некоторые» ее внимания просто не достойны.

Балерину Анастисию Волочкову также не раз обвиняли в пристрастии к алкоголю. В ответ на это она заявила, что если не пить просекко с клубникой и не курить хороший кальян, то это будет прямым путем в психиатрическую больницу. При этом звезда подчеркнула, что алкоголь и балет нельзя совмещать, а она ежедневно проводит время на репетициях по несколько часов, следовательно, если бы артистка страдала алкоголизмом, то не смогла бы заниматься.