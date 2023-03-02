Движение поездов на Калужско-Рижской линии восстановили после падения человека на пути

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Широкая улица Карта всех событий

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метрополитена восстановлено. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» добавили, что станция «Медведково» вновь открыта для входа пассажиров.

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов приостановилось от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях. Позже сообщили о закрытии станции «Медведково» для входа пассажиров.