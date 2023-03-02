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Станция «Медведково» временно закрыта из-за инцидента с пассажиром

Араз Салехов
Происшествия
Станция «Медведково» временно закрыта из-за инцидента с пассажиром
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Медведково Карта всех событий

Станцию «Медведково» Калужско-Рижской линии метро временно закрыли для входа пассажиров. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Это произошло из-за инцидента с пассажиром, который упал на рельсы.

— Станция «Медведково» временно закрыта для входа пассажиров, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Утром 2 марта на северном участке Калужско-Рижской линии метрополитена увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов приостановилось от станции «Медведково» до станции «Ботанический сад» в обоих направлениях.

Утром 2 марта похожий случай произошел на Таганско-Краснопресненской линии. Движение поездов приостановилось от станции «Беговая» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение на ветке восстановили.

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