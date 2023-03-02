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Украинские солдаты устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские солдаты устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
Фото: gur.gov.ua

Солдаты украинской армии устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в четверг, 2 марта, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военнослужащий рассказал о непродолжительном бое ВСУ с применением стрелкового оружия и гранатометов на западной окраине города.

— Следует отметить, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники, — цитирует его ТАСС.

Накануне советник Владимира Зеленского Александр Роднянский заявил, что украинские войска могут «стратегически отступить» из Артемовска, так как в Киеве не хотят напрасно жертвовать военнослужащими.

Обозреватель газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно опасается поражения ВСУ в Артемовске. Освобождение Артемовска российской армией ознаменует символическую победу России над Украиной, считает он.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Артемовск так важен для России и Украины. По его словам, потеря города грозит Украине репутационными потерями

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