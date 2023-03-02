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Астроном Якушечкин рассказал, когда закончится сближение Венеры и Юпитера

Араз Салехов
Общество
Астроном Якушечкин рассказал, когда закончится сближение Венеры и Юпитера
Фото: pixabay.com/TBIT

Сближение Венеры и Юпитера продлится еще два дня. Об этом заявил астроном Александр Якушечкин.

По словам астронома, такие сближения бывают довольно часто — раз в год–полтора. Накануне россияне массово обращались в городские службы за разъяснениями, увидев в небе две светящиеся точки, сообщает РИА Новости.

Наступивший год будет богат на интересные астрономические явления. Каждое из грядущих событий непременно повлияет на жизнь общества. Чего ожидать в 2023 году и к чему стоит готовиться, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.

Большая комета, именуемая Зеленой, вернулась к Земле спустя 50 тысяч лет. Метеор C/2022 E3 (ZTF) получил прозвище за характерный цвет комы — газово-пылевого облака вокруг ядра. Небесное тело можно было наблюдать в начале февраля. Именно в этот период комета оказалась на минимальном расстоянии от нашей планеты. Она снова приблизится к Земле примерно через 50 тысяч лет. О самых известных больших кометах, которые взбудоражили человечество, — в материале «ВМ».

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