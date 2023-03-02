Астроном Якушечкин рассказал, когда закончится сближение Венеры и Юпитера

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Сближение Венеры и Юпитера продлится еще два дня. Об этом заявил астроном Александр Якушечкин.

По словам астронома, такие сближения бывают довольно часто — раз в год–полтора. Накануне россияне массово обращались в городские службы за разъяснениями, увидев в небе две светящиеся точки, сообщает РИА Новости.

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