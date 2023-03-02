В России за сутки выявили 14 096 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 14 096 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 39 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1766 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 13 937 пациентов, отмечается на портале.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, так как вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство. По ее словам, надзорное ведомство контролирует ситуацию с коронавирусом. На данный момент уже есть понимание дальнейших рисков, поэтому принимаются разные меры профилактики.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, почему выросло количество летальных исходов от COVID-19. Как отметил иммунолог, в относительных цифрах умерших от коронавируса немного: летальность равна 0,6 процента.