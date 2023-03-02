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Билетная система Москвы «СберТройка» начала работу в Курске

Полина Пашкина
Город
Билетная система Москвы «СберТройка» начала работу в Курске
Фото: Анна Быкова

Билетная система Москвы «СберТройка» успешно прошла тестирование и начала работу в Курске. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной структуры Москвы Максим Ликсутов.

— На 16 маршрутах Курска начала работу «СберТройка». Для ее обслуживания установили стационарные оборудования и современные мобильные терминалы, — рассказал Максим Ликсутов.

Для оплаты проезда пассажиры могут привязать карты к личному кабинету. В нем можно отследить поездки, а также связаться со службой поддержки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В пресс-службе также пояснили, что оплата проезда с банковских и льготных транспортных карт для жителей Курска станет удобнее. Кондукторы на городских и пригородных маршрутах будут осуществлять контроль при помощи терминалов. Также для оплаты проезда по-прежнему доступен наличный расчет.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что билетная система на базе столичной карты «Тройка» является полностью российской разработкой.

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