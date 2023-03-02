Эксперт Шиловский рассказал, когда начнут прививать от аллергии на пыльцу березы

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Заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства Игорь Шиловский рассказал, когда вакцина от аллергии на пыльцу березы будет выпущена в широкий доступ.

Эксперт пояснил, что в данный момент вакцина проходит доклинические исследования. Серия уже проведенных исследований по эффективности и безопасности показала, что курс вакцинации полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов (яблоко, персик, арахис, соя). Вакцина нетоксична и не вызывает побочных эффектов. После завершения испытаний она появится в российских медучреждениях.

Шиловский добавил, что востребованность вакцин от аллергии с каждым годом будет только расти, передает aif.ru.

Стресс ускоряет реакцию иммунной системы на аллергены. На коже могут появиться псориаз, крапивница и дерматит, заявил дерматолог Алексей Проценко, передает Nation news.

В свою очередь врач — иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как чаще всего проявляется аллергия на шерстяные вещи.