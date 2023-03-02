Названы предметы в доме, которые притягивают несчастья и смерть

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Считается, что у каждой вещи есть своя энергетика. Чтобы уберечь себя от несчастья и смерти, следует провести генеральную уборку и избавиться от негативных предметов в доме.

Сломанные часы нужно либо отнести в ремонт, либо выбросить. Они символизируют остановку времени и невозможность продвинуться к заветной мечте.

К тому же остановившиеся часы мешают реализовать планы, передают «Белновости». Негативную энергетику притягивают подарки от людей, которые не желают добра адресату.

Вместе с такими презентами в доме копится зло таких дарителей. Искусственные растения и цветы могут выглядеть хорошо, но они способны вызывать ассоциации с кладбищем. Стоит избавиться от них в доме, чтобы не притянуть смерть.

Заменить искусственные растения на настоящие можно, устроив мини-огород на подоконнике. Эксперты рассказали, какие сорта подойдут для выращивания.

Биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко рассказала «Вечерней Москве» о 12 весенних датах, в которые жизнь может кардинально измениться.