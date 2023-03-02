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Флорист Сухаржевский назвал способы сэкономить на букетах к 8 Марта

Полина Пашкина
Общество
Флорист Сухаржевский назвал способы сэкономить на букетах к 8 Марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Большинство магазинов завышают цены на цветы в преддверии Международного женского дня. Флорист Георгий Сухаржевский рассказал о способах сэкономить на покупке букетов к празднику.

Цветы дорожают и у производителей, и у поставщиков, и в розничной продаже. Стоимость становится выше в зависимости от близости к празднику, а сэкономить поможет ранний предзаказ, пояснил эксперт.

Флорист также предложил приобрести букет уже после праздника, например, 9 марта. Уже в этот день магазины, которые закупили товара больше, чем реализовали, с большой вероятностью устроят распродажу цветов, передает радио Sputnik.

Экономист Николай Захаров объяснил, почему дорожают букеты в преддверии Международного женского дня. Дело, как уточняется, не только в привычной для продавцов практике.

Жительницы России ответили на вопрос, какие подарки они считают наиболее удачными на 8 марта. Цветы стали не единственными в списке, согласно результатам исследования.

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