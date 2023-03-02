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Власти Купянска заявили об эвакуации детей и маломобильных граждан

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Купянска заявили об эвакуации детей и маломобильных граждан
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Купянске Харьковской области объявили об эвакуации части населения. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе городского правительства.

— В Купянской территориальной общине началась обязательная эвакуация детей и маломобильных категорий населения. Такое решение было принято 27 февраля 2023 года, — говорится в сообщении.

Решение об эвакуации городские власти объясняют нестабильной ситуацией в регионе и в самом городе, передает РИА Новости.

Российские подразделения артиллерии в районе села Дарьевка под Херсоном ликвидировали радиолокационную станцию AN/TPQ, производимую в США. Помимо этого, в районе поселка Камышаны была уничтожена гаубица МСТА-Б.

Также российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР, применив тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». При проведении данной операции, как уточняется, нужно было соблюдать максимальную точность.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что будет, если Вооруженные силы Украины оставят Артемовск, какое стратегическое значение имеет город и какие поставлены цели для российской армии.

Украина Россия Донбасс Эвакуация
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