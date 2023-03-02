Захарова сообщила, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу»

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров в рамках второй сессии Совещания глав МИД стран — участниц G20. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался, — сказала дипломат.

Какой-либо встречи или переговоров между Лавровым и Блинкеном не было, цитирует Захарову ТАСС.

Лавров заявил, что финальный общий документ встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 не получилось согласовать по причине возникших споров вокруг текущей ситуации на Украине.

Помимо этого, глава МИД подчеркнул тот факт, что призыв российской стороны отразить в заявленной декларации необходимость независимого и честного расследования инцидента на «Северных потоках» был проигнорирован.

В Нью-Дели 2 марта стартовала встреча министров иностранных дел стран — участниц «Большой двадцатки».