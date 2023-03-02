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Лавров: Главы МИД стран G20 не смогли согласовать финальный документ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: Главы МИД стран G20 не смогли согласовать финальный документ
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что финальный общий документ встречи глав МИД стран G20 не удалось согласовать из-за споров вокруг текущей ситуации на Украине.

«Западные коллеги», подчеркнул он, добивались выдвижения на передний план конфликта вокруг Украины. Дипломат также добавил, что представители западных государств данную тему «подают под соусом так называемой российской агрессии».

Помимо этого, Лавров отметил тот факт, что призыв России отразить в декларации G20 необходимость честного расследования инцидента на «Северных потоках» был проигнорирован, передает РИА Новости.

В Нью-Дели стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также объяснила, почему Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен не встретились на полях G20 1 марта.

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