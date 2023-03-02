Встреча министров иностранных дел стран G20 началась в Нью-Дели

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В индийской столице Нью-Дели стартовала встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости.

Одной из первых на мероприятия прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. После ее прибытия приимерно через час начали съезжаться и остальные участники G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал почти одновременно с главами европейской и британской дипломатии Жозепом Боррелем и Джеймсом Клеверли. Последним прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД сидит рядом с главами МИД Мексики Марсело Эбрардом и Саудовской Аравии Фейсалем ибн Фархан Аль Саудом, сообщает агентство.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему Лавров и Блинкен не встретились на полях G20 в среду, 1 марта. По ее словам, все связано с позицией США относительно Украины. Напомним, что встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1–2 марта.

В минувшую среду, 1 марта, Лавров и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию государств на международной арене. Министры, как уточняется, договорились и впредь поддерживать нынешнюю динамику политического диалога между обоими государствами.