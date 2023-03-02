Захарова объяснила Лавров и Блинкен не встретились на полях G20

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Министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен не могли провести встречу в рамках G20 («Большой двадцатки») в Индии из-за позиции США по Украине. Об этом в четверг, 2 марта, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.

— А что, были какие-то сомнения в этом (отсутствии встречи Лаврова и Блинкена — прим. «ВМ»)? По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план, — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, что встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1-2 марта.

Накануне министр иностранных дел и глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар подчеркнули обоюдное стремление нарастить координацию государств на международной арене. Министры, как уточняется, договорились и впредь поддерживать нынешнюю динамику политического диалога между обоими государствами.

В минувшую среду, 22 февраля, стало известно о поездке Лаврова на совещание. Помимо участия в совещании G20, министр будет находиться в Нью-Дели для переговоров на двусторонней основе с главой МИД Индии. Кроме того, Лавров примет участие в международном форуме Raisina Dialogue.