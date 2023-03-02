Рябков заявил о тревожной ситуации в отношениях с США

Фото: МИД РФ

Диалог с послом США в Москве Линн Трейси продолжится, несмотря на тревожную ситуацию в двусторонних отношениях. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в четверг, 2 марта.

— У нас определенные проблемы со своевременностью выдачи виз, у нас сохраняется вся эта ситуация, достаточно запутанная и тяжелая с так называемыми взаимными увязками по выдаче виз, в том числе в долгосрочные командировки, — сказал дипломат.

Это противоречит тому, что МИД хотел бы видеть в данной сфере, приводит слова Рябкова ТАСС.

Трейси 21 февраля передали ноту протеста. Главе американской дипломатической миссии сделали демарш в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне киевского режима.

Сможет ли смена посла США в Москве принести что-то хорошее в отношения между странами, выяснила «Вечерняя Москва».

Рябков также заявил, что пересмотр решения России по приостановке участия в ДСНВ невозможен. По мнению дипломата, ситуация в мире, которая существовала в период разработки и подписания договора, кардинально отличается от нынешней.