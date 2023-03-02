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«Это самое безопасное место»: актриса Корзун рассказала, почему вернулась в Россию

Евгений Жуков
Общество
«Это самое безопасное место»: актриса Корзун рассказала, почему вернулась в Россию
Кадр из х/ф «Кука» (2007)

Российская актриса Дина Корзун, звезда фильма «Страна глухих», вернулась в Россию после 13 лет жизни в Европе с мужем-швейцарцем и двумя дочками.

Артистка рассказала, что в обеспеченных европейских семьях процветают русофобские настроения, а также культивируется почитание предков-фашистов. По словам Корзун, во время пандемии COVID-19 страны Европы превратились в полицейские государства.

А последней каплей для нее стал мистер Сильва — школьный психолог, который приходил на работу к детям на каблуках.

— Мне не понравилось, что психолог-мужчина в школе у моих детей вышел на каблуках и платье... Дети пришли и сказали: «Мама! Он в платье, но он точно мужчина», — заявила актриса.

Она также рассказала о другом психологе, который был обязан обучать детей «половому воспитанию». Руководство учебного заведения подчеркнуло, что такая практика является обязательной.

В итоге Корзун обратилась к супругу с просьбой вернуться в Россию, поскольку это «самое безопасное место», передает «АиФ».

В январе российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс» Иван Проворов отверг инициативу выходить на тренировку в форме с символикой ЛГБТ.

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