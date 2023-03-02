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Остановку «Отличник» в сторону области перенесут на 100 метров

Полина Пашкина
Город
Остановку «Отличник» в сторону области перенесут на 100 метров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий посёлок Селятино, Киевское шоссе Карта всех событий

Начиная с 2 марта остановку общественного транспорта «Отличник» для нескольких маршрутов перенесут на 100 метров ближе к повороту на Селятино. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения, как уточняется, необходимы для строительства эстакады. Останавливаться дальше будут маршруты № 309, 507, 1001, 1002 и 1023, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Эстакада над Киевским шоссе станет разворотной. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что въезд на нее будет возможен с бокового проезда трассы в направлении столицы.

С 1 марта остановка «Рижский вокзал» снова работает в обе стороны для ряда автобусов. Изменения коснулись автобусов, следующих по маршрутам м2, т14, 903, с585 и н9. Однако остановка «2-й Крестовский переулок» больше не работает.

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