ФСБ выдавила националистов из Брянской области на территорию Украины
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Боевики, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ России.
— В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена, — говорится в сообщении.
Также уточняется, что силы противника были выдавлены на украинскую территорию, где по ним был нанесен массированный артиллерийский удар, передает ТАСС.
Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погибли два мирных жителя.
Второй жертвой нападения стал мужчина 1966 года рождения. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Кроме того, он добавил, что РФ обязательно «дожмет» украинских неонацистов.