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Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в Брянской области при зачистке территории

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в Брянской области при зачистке территории
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине при зачистке территории у села Сушаны в Брянской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

— Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает, — рассказал он.

Сотрудники Росгвардии направились на место теракта в Брянской области сразу же после поступления первой информации. Они провели зачистку села Любечане, а также участвовали в разминировании территории села Сушаны, добавил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Утром 2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. В результате устроенного ими обстрела погибли два мирных жителя.

Второй жертвой нападения стал мужчина 1966 года рождения. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он подчеркнул, что диверсанты проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам

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