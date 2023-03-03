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Американский журналист Блюменталь: Украина вносит раскрывших правду о Крыме в «список смерти»

Лейла Алиева
В мире
Американский журналист Блюменталь: Украина вносит раскрывших правду о Крыме в «список смерти»
Фото: Unsplash

Украина вносит в «список смерти» журналистов, которые раскрывают невыгодную для Киева правду о Крыме. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил американский журналист Макс Блюменталь.

— NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортер попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми. Будет ли «свободная пресса» осуждать это? — написал он в Twitter.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон оставляет за Украиной право самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией, и допускает, что сразу вернуть Крым не удастся. Однако само возвращение полуострова Байден посчитал возможным.

Похожую точку зрения высказала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, Украина должна сама принять решение о включении условий касательно Крыма в мирный договор.

В свою очередь депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем. Это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

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