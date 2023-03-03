Москва выставит на торги 15 помещений в районе Кунцево для ведения бизнеса

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Москва, улица Академика Павлова, 28 Карта всех событий

В ближайшее время на торги по продаже в районе Кунцево будет выставлено 15 нежилых помещений для ведения бизнеса площадью от 75 до 149 квадратных метров. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— В ближайшее время на торги по продаже будет выставлено 15 нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: улица Академика Павлова, дом 28. Их площадь варьируется от 75,2 до 149,2 квадратного метра. С учетом свободной планировки помещений будущие собственники смогут открыть в них кафе, пекарни, магазины, ателье, мастерские либо другой вид бизнеса, который будет востребован в районе, — сказал он.

Помещения подключены к электроснабжению и водопроводу, отапливаются, имеют большие окна и высокие потолки. Здание, в котором расположены объекты, построено в 2020 году и находится в шаговой доступности от станции метро «Молодежная», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в районе Кунцево выставили на торги почти 40 кладовок в многоквартирном доме. Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица. Для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию на электронной площадке.