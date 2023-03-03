«Кайла думба» и валийские козы: новые жители появились на «Городской ферме» на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На «Городской ферме» на ВДНХ появились новые обитатели — две валлийские козы и три овцы лойской породы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Парнокопытных привезли из подмосковного питомника. Животные чувствуют себя комфортно и уже готовы знакомиться с посетителями, — говорится в сообщении.

Передняя часть туловища у валийской козы черного цвета, а задняя — белого. Их тело покрывает густая шерсть длиной до полуметра. Также на ВДНХ можно посмотреть и на семейство лойских овец. Другое название породы — пакистанские овцы, а на диалектах можно услышать версии «кайла думба» (kajla dumba) или «лохи» (lohi), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

7 января на «Городской ферме» ВДНХ появилась на свет черная овечка. Она быстро освоилась в стаде, остальные овцы и козы приняли ее хорошо. Она с интересом знакомится с обитателями и исследует территорию и, несмотря на морозы, свободно гуляет и чувствует себя хорошо.

Также на «Городской ферме» родились пятеро козлят. Трое камерунских козлят родились 6 января от козочки Потеряшки (два мальчика и девочка), а двое заано-камерунских — 11 января от Пипиты (мальчик и девочка).