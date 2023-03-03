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Парковочные места на северо-востоке Москвы реализуют на торгах

Полина Пашкина
Город
Парковочные места на северо-востоке Москвы реализуют на торгах
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На городские торги выставили 145 парковочных мест на северо-востоке Москвы. Заявочные кампании по объектам завершатся в конце марта. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Парковочные места реализуют на аукционах с повышением цены, посредством публичного предложения и на торгах без объявления начальной стоимости. На последних участники сами смогут назвать сумму, которую готовы заплатить за объект.

— Собственное парковочное место экономит место на поиск стоянки для автомобиля и гарантирует его сохранность. Онлайн-торги по объектам пройдут в марте и апреле, — рассказал Щербаков.

Наибольшее количество предложенных парковочных мест расположилось в районе Северный. Также объекты реализуют в районах Марьина Роща и Бутырский, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще 144 машино-места выставили на торги в районе Выхино-Жулебино. Они располагаются на трех многоуровневых наземных стоянках.

Оплатить стоянку в Москве теперь можно в приложении «Яндекс. Карты». Для этого нужно встать на парковочное место и нажать на соответствующий значок на карте.

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