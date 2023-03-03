На БКЛ в честь открытия всех станций курсируют 92 новых тематических поезда

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро курсируют 92 новых тематических поезда в честь открытия всех станций линии. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— В честь открытия всех станций Большого кольца на линии курсируют 92 тематически оклеенных поезда. Один состав оформлен и снаружи, и внутри. Дизайн посвящен БКЛ и композиции «Два сердца столицы», которая символизирует Московское центральное кольцо и Большую кольцевую линию метрополитена, — отметил он.

Первые уникальные поезда вышли на линию больше недели назад, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Глава города Сергей Собянин в минувшую среду, 1 марта, открыл движение по всей БКЛ. Мэр назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы. Общая протяженность БКЛ метро составляет 70 километров. В состав линии вошла 31 станция.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».