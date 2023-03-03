Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Большая трагедия»: эксперт Венскель рассказал, стоит ли ехать на отдых в Турцию в ближайшее время

Араз Салехов
В мире
«Большая трагедия»: эксперт Венскель рассказал, стоит ли ехать на отдых в Турцию в ближайшее время
Фото: Unsplash

Россияне могут посетить Турцию, однако заезжать в пострадавшие от землетрясения регионы не рекомендуется. Об этом заявил основатель туристической компании Артем Венскель.

— Всем известно, что в Турции произошла большая трагедия. Соответственно, сейчас точно не стоит ехать в регионы, которых она коснулась (хотя и до этого туристический поток в эти города был минимальным), — сказал он.

На текущий момент граждане страны могут посетить проверенные туристические места Турции, цитирует эксперта портал «А теперь внимание!».

Жертвами разрушительного землетрясения, случившегося в начале февраля, стали 44 218 человек. Уточняется, что после первого землетрясения магнитудой 7,7 произошло 9136 афтершоков.

Также землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.

Российский геофизик, сейсмолог и член-корреспондент РАН Петр Шебалин рассказал «ВМ», что вероятность повторения землетрясений на территории Турции пока сохраняется, но серьезных толчков ожидать не приходится. При этом он не рекомендует россиянам в ближайшее время посещать эту страну в связи с сохраняющейся сейсмической активностью и сложной экономической обстановкой.

Землетрясения Эксперты Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте