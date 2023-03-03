«Большая трагедия»: эксперт Венскель рассказал, стоит ли ехать на отдых в Турцию в ближайшее время

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Россияне могут посетить Турцию, однако заезжать в пострадавшие от землетрясения регионы не рекомендуется. Об этом заявил основатель туристической компании Артем Венскель.

— Всем известно, что в Турции произошла большая трагедия. Соответственно, сейчас точно не стоит ехать в регионы, которых она коснулась (хотя и до этого туристический поток в эти города был минимальным), — сказал он.

На текущий момент граждане страны могут посетить проверенные туристические места Турции, цитирует эксперта портал «А теперь внимание!».

Жертвами разрушительного землетрясения, случившегося в начале февраля, стали 44 218 человек. Уточняется, что после первого землетрясения магнитудой 7,7 произошло 9136 афтершоков.

Также землетрясение произошло в Таджикистане на границе с Китаем. По предварительным данным, его магнитуда составила 7,3. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, могло ли это быть последствием недавнего землетрясения в Турции и на каких еще территориях могут произойти подземные толчки.

Российский геофизик, сейсмолог и член-корреспондент РАН Петр Шебалин рассказал «ВМ», что вероятность повторения землетрясений на территории Турции пока сохраняется, но серьезных толчков ожидать не приходится. При этом он не рекомендует россиянам в ближайшее время посещать эту страну в связи с сохраняющейся сейсмической активностью и сложной экономической обстановкой.