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Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В результате столкновения пяти автомобилей на западе Москвы пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы в пятницу, 3 марта.

— Сотрудники ведомства продолжают работу на месте происшествия, — резюмировали в пресс-службе ГИБДД.

Авария, о которой идет речь, произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Движение на участке дороги затруднено в обе стороны.

Еще одна авария произошла на северо-западе МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение на внутренней стороне кольца затруднено.

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