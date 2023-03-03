В Молдавии заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в Приднестровье

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Между руководством Молдавии и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян.

— Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным, или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд, — цитирует его слова РИА Новости.

По информации российского оборонного ведомства, Украина активизировала подготовку к вторжению в ПМР. Как заявили в Минобороны, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае атаки ВСУ на ПМР.