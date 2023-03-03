Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Молдавии заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в Приднестровье

Никита Худяков
В мире
В Молдавии заявили, что не договаривались с Киевом о военной операции в Приднестровье
Фото: Unsplash

Между руководством Молдавии и правительством Украины нет договоренностей о проведении военной операции в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян.

— Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным, или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд, — цитирует его слова РИА Новости.

По информации российского оборонного ведомства, Украина активизировала подготовку к вторжению в ПМР. Как заявили в Минобороны, рядом с украинско-приднестровской границей наблюдается большое скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в министерстве сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен в случае атаки ВСУ на ПМР.

Украина Молдавия Приднестровье
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте