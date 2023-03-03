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Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне

Никита Худяков
Происшествия
Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в Коломне. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил глава подмосковного города Александр Гречищев.

— После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме, — написал он в своем Telegram-канале.

Сообщения о взрыве в подмосковной Коломне появились 2 марта. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб оперативно выехали на место происшествия для проверки информации.

После проведения первой проверки потенциальных объектов специалисты не обнаружили признаков взрыва. В Министерстве энергетики Подмосковья также сообщили, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не зафиксировано.

Еще один взрыв прогремел в этот же день в поле в Тульской области недалеко от поселка Молодежного. Сообщалось, что местные жители в районе 8 часов утра заметили в поле черную воронку и металлические осколки, разлетевшиеся от нее.

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