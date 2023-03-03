Прокуратура взяла на контроль расследование нападения на мальчика в школе на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба Совфеда

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Прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств нападения на семиклассника в школе на юго-западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 марта.

По ее словам, по факту нанесения телесных повреждений ребенку проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролируются прокуратурой.

По предварительным данным, на мальчика напала старшая учащаяся той же школы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в школе № 538 на юго-западе столицы. 17-летняя девушка напала с ножом на 13-летнего мальчика в туалете учебного заведения. Ребенка госпитализировали.