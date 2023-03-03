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Инсталляцию «Два сердца столицы» установили в «Москвариуме» в честь открытия БКЛ

Полина Пашкина
Город
Инсталляцию «Два сердца столицы» установили в «Москвариуме» в честь открытия БКЛ
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В «Москвариуме» на ВДНХ установили инсталляцию «Два сердца столицы», она расположилась в вольере у капибар. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 3 марта.

Фигура длиной и высотой в один метр символизирует БКЛ и Московское центральное кольцо.

— Посредством инсталляции мы поздравляем горожан и еще раз напоминаем о том, что в столице запустили самое протяженное в мире метрокольцо, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Посетители также могут сделать снимки на память в фотозоне с двумя неоновыми сердцами города, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На БКЛ курсируют 92 тематических поезда, которые вышли на линию в честь открытия всех станций. Составы тематически оклеили. Один из поездов оформлен и снаружи, и внутри.

Благодаря открытию БКЛ время ожидания пассажирами транспорта в часы пик сократилось до 1,5–2 минут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Уменьшить этот показатель также помог запуск самого большого по площади электродепо «Нижегородское».

Москвариум Большая Кольцевая линия (БКЛ) ВДНХ
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