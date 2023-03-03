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США ввели санкции против московского судьи

Евгений Силаев
В мире
США ввели санкции против московского судьи
Фото: shutterstock

США ввели санкции против шести граждан России, в том числе московского судьи. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила пресс-служба американского Министерства финансов.

В списке, опубликованном на сайте Минфина, значится судья Басманного суда Елена Ленская. Также санкции ввели против заместителя министра юстиции Олега Свириденко, следователя по особо важным делам Следственного Комитета России Андрея Задачина и еще троих граждан России.

Соединенные Штаты 26 января ввели санкции в отношении вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры в отношении бизнесмена Сергея Адоньева.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, правительство США признало, что российская экономика продемонстрировала определенную устойчивость к введенным в отношении нее санкциям.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.

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