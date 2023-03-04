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Reuters: Байдену удалили злокачественное образование на коже

Юлия Курганова
В мире
Reuters: Байдену удалили злокачественное образование на коже
Фото: whitehouse

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена успешно прооперировали, врачи удалили ему злокачественное образование на коже. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на лечащего врача американского лидера.

Он рассказал, что проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у главы США базально-клеточной карциномы. Ему необходимо будет продолжать наблюдаться у дерматолога, добавил медик в беседе с агентством.

Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в беседе с Fox News ранее заявил, что правительство Соединенных Штатов скрывает правду о состоянии здоровья Байдена, что вызывает определенные опасения. Он отметил, что сокрытие правды вызывает тревогу.

В ноябре Джо Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». «Вечерняя Москва» решила узнать, при каких заболеваниях у человека нарушается способность произносить слова.

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