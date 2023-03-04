Врач-диетолог Ефимова назвала наиболее полезные для зрения продукты

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Врач-диетолог Анастасия Ефимова перечислила самые полезные для зрения продукты.

По ее словам, цинк, антиоксидантные витамины и минералы А, С, Е, омега-3 могут уменьшить риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации глаз. Она отметила важность получения данных веществ из пищи, а не в виде добавок.

К продуктам, которые богаты витамином А, относятся дыня, абрикосы, манго, морковь, болгарский перец, шпинат и картофель. Также необходимо обратить внимание на продукты, которые содержат лютеин, зеаксантин — это брокколи и другие виды капусты, нектарины, апельсины, кукуруза и яйца.

— Цинк можно получить с красным мясом, птицей, устрицами, обогащенными злаками, фасолью, нутом и орехами, — рассказала Ефимова в беседе с агентством «Прайм».

Работники, которые долгое время проводят перед монитором компьютера, могут столкнуться с дисплейным синдромом. Об этом сообщил врач-офтальмолог Сергей Хомяков. Одним из симптомов заболевания является затруднение фокусировки. Человек не может быстро перевести внимание с близкого объекта на более дальний. Кроме того, появляется эффект затуманивания предметов, ощущение инородного тела и покраснение глаз, головная боль.