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Житель Артемовска Марченко рассказал, что голодные солдаты ВСУ просят еду у местных

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Житель Артемовска Марченко рассказал, что голодные солдаты ВСУ просят еду у местных
Фото: kyivcity.gov.ua

Голодные солдаты Вооруженных сил Украины в Артемовске просят еду у местного населения. Об этом рассказал эвакуированный из города российскими военными Юрий Марченко.

Бойцы ЧВК «Вагнер», которые занимают Артемовск, эвакуируют мирных жителей на подконтрольные РФ безопасные территории. В пятницу, 3 марта, в Донецк доставили группу людей, среди них был и Марченко.

— Некоторые приходили: «Дяденька у вас покушать ничего нету?» Мальчики молодые по 18-20 лет. Я говорю: «Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего», — заявил он.

Также Марченко рассказал про земляка, который вывозил из Артемовска семью, чтобы уберечь их от боев, но его схватили украинские боевики и насильно отправили воевать, передает РИА Новости.

Все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения артиллерии ЧВК «Вагнер». Об этом 3 марта сообщил один из бойцов подразделения. Он отметил, что в настоящее время российская армия отрезает украинские войска от путей снабжения из города Часова Яра под Артемовском.

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