Сергунина: Память 10 героев Советского Союза увековечат в Москве в 2023 году

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В 2023 году в Москве появится 10 мемориальных досок, посвященных героям Советского Союза. Об этом в субботу, 4 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— До конца года в Москве установят 15 мемориальных досок. 10 из них будут посвящены героям Советского Союза. Доски размещают на фасадах домов, где жили или работали выдающиеся соотечественники — ученые, военнослужащие, артисты, педагоги и государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны, — рассказала Сергунина.

Среди героев, в честь которых установят мемориальные доски, значатся заслуженный пилот СССР, генерал-лейтенант Леонид Жолудев, генерал-лейтенант и дважды Герой Советского Союза Василий Глазунов, генерал-полковник Сергей Ушаков и другие. Всего в столице насчитывается почти 2000 мемориальных досок. Из них около 200 открыли с 2011 года.

В начале января москвичам рассказали, какие памятные знаки установили в столице в 2022 году. По словам главы городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в Москве ежегодно открывают порядка 20 мемориальных досок.