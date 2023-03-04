Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Не стесняйтесь»: Лоза рассказал, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта

Рафаэль Залян
Евгений Силаев

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не стесняйтесь»: Лоза рассказал, как выбрать идеальный подарок на 8 Марта
Фото: YouTube / LABELCOM

Певец Юрий Лоза открыл секрет выбора идеального подарка на Международный женский день. Своими мыслями исполнитель поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

Лоза вспомнил, как во время поездки в Германию купил своей жене множество вещей. В результате супруге певца подошел только ремень. После этого музыкант нашел правило удачного подарка.

— Лучше напрямую спросить: «Дорогая, чего ты хочешь? Какого подарка ты от меня ждешь? О чем мечтаешь?». Не стесняйтесь. Лучше узнать и подарить желаемое, чем потом краснеть и просить прощения, — рассказал Лоза.

Также исполнитель напомнил «ВМ», что про подарки к Международному женскому дню народом сложено неисчислимое количество легенд и анекдотов. Чтобы не возникло комичной ситуации, при выборе подарка стоит учитывать пожелания второй половины.

Накануне Международного женского дня «Работа.ру» и ЮMoney провели среди представительниц прекрасного пола опрос, касающийся нежелательных подарков. Лидерами антирейтинга стали одежда и обувь, наборы для ванны, алкоголь и купоны на скидки в магазинах.

Подарки Юрий Лоза 8 марта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте