«Троллинг киевского режима»: Медведев отреагировал на новость о строительстве танкового завода на Украине

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Строительство концерном Rheinmetall танкового завода на территории Украины напоминает «примитивный троллинг киевского режима». Об этом в субботу, 4 марта, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств, — написал Медведев в Telegram-канале.

4 марта стало известно, что концерн Rheinmetall вел с Киевом «многообещающие» переговоры на тему строительства на Украине завода по производству танков. Примерная стоимость проекта оценивается в 200 миллионов евро.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил, что решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации.

Французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари выразил мнение, что поставки танков с Запада не помогут Вооруженным силам Украины. Он добавил, что российская армия не теряла времени и усилила противотанковую оборону на линии соприкосновения, а 200 или 300 поставленных ВСУ танков не смогут изменить соотношение сил.