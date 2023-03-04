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Приметы и советы

ТАСС: Костомаров постепенно начал приходить в сознание

Никита Худяков
Общество
ТАСС: Костомаров постепенно начал приходить в сознание
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начинает постепенно приходить в сознание. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Он начал приходить в себя, может уже чуть-чуть двигаться. Должно пройти определенное время, чтобы он полностью пришел в себя. Однако можно отметить положительную динамику в его состоянии, — приводит слова источника ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. У олимпийского чемпиона был обнаружен сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, спортсмена отключили от аппарата ЭКМО. Однако после этого у него началось отмирание тканей конечностей и другие проблемы со здоровьем.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», что причиной кровоизлияния в головной мозг, которое врачи диагностировали у олимпийского чемпиона 20 февраля, могло стать развитие тромбозов.

По данным средств массовой информации, недавно Костомаров перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Спортсмена экстренно перевели в реанимацию, а ночью 21 февраля при помощи плазмафереза проводили у него «очистку крови».

Какие последствия могут возникнуть у фигуриста после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «ВМ».

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