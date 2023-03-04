«Я живу в России»: Шнуров опроверг информацию о своем отъезде из страны

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Появившаяся в СМИ информация о планах фронтмена музыкального объединения «Ленинград» Сергея Шнурова покинуть Россию не соответствует действительности. Об этом артист сообщил в субботу, 4 марта.

— Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России, — цитирует слова Шнурова ТАСС.

Отвечая на вопрос о его отношении к звездам, уехавшим из страны, Шнуров подчеркнул, что ему «все равно, кто и где проживает».

В начале февраля сообщалось, что российские актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева собирались уезжать в Израиль. В социальных сетях появилась реклама их концерта в этой стране. В программе были заявлены романсы, стихи и басни артиста, а также популярные песни на русском и французском языках.

Также стало известно, что в России Назаров мог зарабатывать по два миллиона рублей ежемесячно. Доходы актера складывались из пенсии, зарплаты в театре, гонораров от антрепризных постановок, концертов и множества других тематических мероприятий.

Помимо этого, народный артист России Олег Газманов прокомментировал антироссийские высказывания уехавшей из страны Аллы Пугачевой. По словам артиста, ему неприятно лишний раз говорить о Примадонне.