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Артем Дзюба забил дебютный гол за московский «Локомотив»

Евгений Жуков
Спорт
Артем Дзюба забил дебютный гол за московский «Локомотив»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Футболист Артем Дзюба забил дебютный мяч, играя за московский клуб «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Встреча составов состоялась субботу, 4 марта, в Ростове-на-Дону.

Дзюба забил на 33-й минуте матча. Это первый гол для 34-летнего игрока с 22 августа 2022 года.

В мае 2022-го футболист объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Нападающий поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените».

В ноябре Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Позже стало известно, что Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились о подписании соглашения с московским «Локомотивом». Как утверждалось, это будет реализовано только в том случае, если спортсмены «будут в отличной физической форме».

В начале февраля футболист подписал контракт со столичным клубом. Документ с железнодорожниками рассчитан до конца сезона 2022/2023. Футболист выступает под седьмым номером.

Футбол ФК «Локомотив» Артем Дзюба
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