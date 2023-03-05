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Приметы и советы

«Тем, кто любит спокойствие»: кинолог назвал самые тихие породы собак

Евгений Белоусов
Общество
«Тем, кто любит спокойствие»: кинолог назвал самые тихие породы собак
Фото: Pets Adviser / CC BY 2.0

Несмотря на то что «громкость» собаки напрямую зависит от ее воспитания, есть несколько пород, которые прекрасно подойдут любящим тишину собаководам. О таких породах рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

— Есть такие породы собак, для которых лай — достаточно редкое явление. Тем, кто любит тишину и спокойствие, можно присмотреться к этим питомцам, — заявил он.

Одной из таких пород кинолог назвал басенджи. Собаки этой породы предпочитают не лаять, а общаться урчанием, фырканьем и вздохами. Однако перед покупкой такого питомца следует хорошенько подумать, ведь басенджи очень активны, у них сильно развит охотничий инстинкт. Неподготовленному хозяину будет тяжело управиться с такой собакой на улице.

Другой благородной и спокойной собакой может стать дирхаунд, или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не станут лаять по любому поводу, отмечает Голубев. Хорошо поддающиеся тренировкам, такие собаки могут стать отличным компаньоном.

Тишиной также отличаются и салюки. Эти благородные и изящные собаки были в свое время специально выведены для участия в собачьих бегах и безружейной охоты. Еще одной подходящей породой для любителей тишины могут стать и выведенные также для охоты и для бега грейхаунды.

Однако следует помнить, что все перечисленные «тихие» собаки требуют особого ухода, ведь большинство из них — охотничьи. Им не будет комфортна медленная и размеренная жизнь без частой активности на природе, передает слова эксперта РИА Новости.

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