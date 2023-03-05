«Война за чужой счет»: Володин обвинил США в использовании других стран ради своих интересов

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США вновь доказывают, что они используют другие страны ради достижения своих интересов, заявил в воскресенье, 5 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие, — заявил он.

Так, по расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37 процента от доли ВВП. Это в 5,7 раза меньше, чем у Польши. Больше Вашингтона тратить вынуждают Эстонию, Латвию, Чехию, Литву, Словакию, Болгарию, Мальту, Норвегию, Румынию, Кипр.

Также особый ущерб, утверждает Володин, несут страны Евросоюза из-за антироссийских санкций, которые ударили по экономики самого ЕС. Общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 миллиардов евро. Одной лишь Германии это стоило 7,2 процента ВВП, пишет спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза 3 марта сообщило, что ЕС намерен ввести санкции в отношении КНР, если найдет подтверждение поставкам оружия в Россию.

Также стало известно, что Соединенные Штаты прорабатывают вопрос введения санкций в отношении Китая в случае поставок оружия в РФ.

В беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как западные страны будут бороться с обходом антироссийских санкций. Также эксперт спрогнозировал ответ России на эти действия.